Аскар Мамин перешел на самоизоляцию

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин в связи с заражением коронавирусом руководителя Минздрава Елжана Биртанова находится на самоизоляции. Об этом сообщила глава пресс-службы премьера Зарина Нурланова.

"12 июня премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. В связи с положительным анализом на COVID-19 Биртанова премьер-министр прошел тестирование - результат отрицательный", - отметила она.

При этом Нурланова уточнила, что во время рабочей поездки глава Минздрава был в респираторной маске. "Глава правительства Аскар Мамин в данный момент находится на самоизоляции, но продолжает работу по графику в режиме видеосвязи", - приводит ТАСС слова Нурлановой.