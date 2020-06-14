В Буденновске почтили память жертв теракта

Жители Буденновска вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым почтили память жертв теракта 1995 года, - написал в своем Instagram-аккаунте глава региона.

Ставропольцы возложили цветы у памятников, посвященных трагедии, которая произошла 25 лет назад, когда от рук террористов, напавших на город, погибло 129 мирных граждан и силовиков, еще более 400 человек были ранены.

"Память об этом и через четверть века отзывается болью в сердце. И она всегда будет с нами", - написал Владимир Владимиров, передает "АиФ-Ставрополье".

Свои соболезнования родным погибших во время теракта выразили и пользователи социальных сетей.

Около 10 утра 14 июня 1995 года группа боевиков под руководством Шамиля Басаева прорвалась через территорию Дагестана в Ставропольский край. К 12:28 боевики захватили в заложники более 1,2 тыс жителей Буденновска, которых днем согнали в местную центральную районную больницу №2. Тех, кто отказывался идти, расстреливали.

В результате штурма 17 июня был освобожден 61 заложник. После переговоров 19 июня террористы освободили оставшихся заложников, российские власти согласились на прекращение боевых действий в Чечне и вывод войск, а боевикам позволили вернуться в Чечню.

В результате теракта погибли 129 человек, 415 ранены. Из них 30 человек погибли в результате штурма 17 июня в 4 часа утра, 70 ранены.[