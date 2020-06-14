В США за сутки коронавирусом заразились более 25 тыс человек

За минувшие сутки в США было выявлено более 25 тыс новых случаев заражения коронавирусом, более 760 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные властей, СМИ, а также других источников.

По сведениям университета, за последние сутки в США зафиксировали 25 540 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 396.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 767 человек, накануне сообщалось о 846 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали более 2 млн случаев заражения коронавирусом и более 115 тыс летальных исходов.

Выздоровели более 556 тыс человек, передает РИА Новости.