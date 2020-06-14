В Грузии с завтрашнего дня открывается внутренний туризм

Правительство Грузии с 15 июня приступает к очередному этапу снятия ограничений, среди которых основным является возобновление внутреннего туризма.

При этом уже с 1 июля власти намерены восстановить уже международное туристическое сообщение. Однако из-за увеличившегося числа инфицированных во многих европейских странах пока точно неизвестно, о каких государствах идет речь.

Для посетителей с 15 июня открываются все природные памятники, заповедники и национальные парки Грузии. Работу возобновят центры обслуживания туристов, желающих посетить ту или иную охраняемую территорию.

Посетители должны будут соблюдать ограничения: носить медицинские маски, соблюдать дистанцию 2 метра, а также соблюдать личную гигиену.

Кроме того, с понедельника возобновляется авиасообщение между городами, а также пассажирское железнодорожное сообщение, передает Спутник-Грузия.