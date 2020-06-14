Экипажи боевых машин проведут пешую тренировку на Красной площади

На Красной площади в Москве пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Сегодня на Красной площади в Москве пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута", - сообщили в оборонном ведомстве.

При этом ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны по подготовке к военному параду состоятся на Красной площади 17 и 18 июня, а генеральная репетиция - 20 июня, передает РИА Новости.

Напомним, из-за коронавируса парад в честь 75-летия Победы был перенесен на 24 июня.