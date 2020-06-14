В России отменен банковский роуминг

В России сегодня вступил в силу закон, согласно которому банкам запрещено брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.

Отмена банковского роуминга в первую очередь затронула Сбербанк. С апреля он постепенно начал заменять традиционные комиссии на переводы между физлицами подпиской. Согласно новой тарификации, клиенты Сбербанка смогут ежемесячно переводить до 50 тыс рублей внутри банка без комиссии, - передает РИА Новости.

В кредитной организации считают, что межрегиональные переводы станут бесплатными для почти 90% клиентов.

Для совершения переводов сверх установленных лимитов банк ввел систему подписок, которая позволит настраивать комиссию за платежи и переводы в соответствии с потребностями каждого клиента.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого банковского роуминга, согласно которому размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.