Грузинским огнеборцам удалось локализовать пожар в абастуманском лесу (ВИДЕО)

Грузинским огнеборцам удалось взять под контроль ситуацию с пожаром в абастуманском лесу (регион Самцхе Джавахети), - сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

"На месте были мобилизованы 65 пожарных-спасателей. В процесс тушения были включены также два вертолета пограничной полиции МВД Грузии. Вертолеты осуществили 13 вылетов и вылили 26 т воды на очаги пожара", - говорится в заявлении, передает Sputnik Грузия.

Информация о пожаре поступила на горячую линию накануне около двух часов дня. В лесу загорелся нижний слой хвойного леса и пни. В течение всей ночи очаги огня контролировали дроны с тепловыми камерами. На месте были мобилизованы сотрудники Службы из Самцхе- Джавахети и Квемо Картли.