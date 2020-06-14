Иран побил рекорд по суточной смертности от коронавируса

Число жертв коронавируса в Иране за сутки впервые за последние два месяца превысило 100 человек, - сообщило министерство здравоохранения страны.

За сутки в стране удалось выявить 2472 новых случая заражения COVID-19, скончались 107 человек. Последний раз такое количество жертв за сутки фиксировалось в середине апреля, сейчас же такой скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был значительный рост числа заразившихся, - передает РИА Новости.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 187 427, число же жертв составляет на 14 июня 8 837. Выздоровели не менее 148 674 человек.

Напомним, в последние полтора месяца в Иране наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более трех тысяч случаев заражения в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки.