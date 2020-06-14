Турция планирует открыть две военные базы в Ливии - СМИ

Турция намерена открыть две военные базы в Ливии, - сообщает ливийская газета The Lybian Observer.

По ее данным, в рамках военно-технического сотрудничества, в частности, Анкара разместит противовоздушные системы и беспилотники на базе аль-Ватийя в западной части страны, а турецкие военные расположатся на военной базе близ города Мисурата, - передает "Интерфакс".

Также Турция намерена организовывать морские миссии у побережья Ливии, чтобы предотвращать угрозы стране со стороны моря, - отмечает издание.

В рамках сотрудничества между Анкарой и Триполи Турция намерена начать разведку и бурение на нефть, пишет издание.

Напомним, в Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Турция оказывает значительную поддержку признанному ООН находящемуся в Триполи правительству национального согласия Фаиза Сарраджа.