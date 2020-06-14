Жириновский призвал установить границы зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграмм-канале призвал повысить минимальную зарплату.

Политик обратил внимание на рост недовольства высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях: "Минимальная зарплата - 30 тыс рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день", - заявил он. Передает РИА Новости.

Если средняя зарплата составляет 70 тыс рублей, то максимальная не должна превышать 500 тыс рублей, - уверен он.

"Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех - 700 тыс рублей, депутаты - не более 500 тыс", - предложил Жириновский.

Также парламентарий заявил, что следует ввести единый налог на сверхприбыль. Его можно будет тратить на поддержку медицины и образования, чтобы они были полностью бесплатными.