Вильфанд: Европейскую Россию ждет новая волна тепла

Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

" Погода жаркая, без осадков, малооблачно. С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода. С понедельника будет 23-25 градусов, а во вторник - 25-30 градусов. Антициклональная погода, солнце будет сильно пригревать, поток теплых воздушных масс с юга. Мы переходим в режим жаркой погоды. Температура будет на Европейской территории выше нормы на четыре-пять градусов", - поведал Вильфанд, передает РИА Новости.

Холод, который сейчас установился в центре, будет перемещаться на юго-восток, в Поволжье и Урал, температура там будет ниже нормы на два-три градуса. В Поволжье температура будет около нормы, а на Урале и в Сибири - в Новосибирской, Омской и Томской областях - температура примерно на четыре-пять градусов ниже нормы, - добавил Роман Вильфанд.