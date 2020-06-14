Полицейские разгоняют акцию оппозиции в Ереване

Полиция Армении проводит операцию по разгону акции у здания Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, где собралось около 500 сторонников главы оппозиционной партии "Процветающая Армения" (ППА) Гагика Царукяна.

Полицейские задерживают почти всех участников акции после того, как они неоднократно призывали собравшихся разойтись, поскольку в условиях ЧП по коронавирусу запрещено проведение массовых акций.

Царукян был доставлен на допрос в СНБ. Перед этим сотрудники СНБ Армении обыскали его особняк Сам он назвал обыски политическим преследованием, которые проводят в его доме.

"Меня хотят напугать, это шантаж, это политическое преследование. Я хочу, чтобы вы знали, были уверены, что я не отступлю. Что бы ни было, я готов ко всему. Власти все провалили в стране, во всех сферах провал. Каждый их день у власти - в ущерб стране. Провалено все - внутренняя, внешняя политика, социальные, экономические вопросы. Сфера здравоохранения", - сказал Царукян после обысков, передает "Интерфакс".

В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Ранее сегодня в СНБ Армении сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн). Кроме того, там заявили о раскрытии многочисленных случаев дачи взяток ППА во время парламентских выборов 2017 года.

На выборах 2017 года Республиканская партия экс-президента Армении Сержа Саргсяна заняла первое место, на втором месте оказалась "Процветающая Армения". В мае 2018 года в Армении произошла смена власти.