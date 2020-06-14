Минасян обвинил семью Пашиняна в незаконном вывозе металлолома

Экс-посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян обвинил премьер-министра Никола Пашиняна и его супругу Анну Акопян в организации незаконного вывоза 50 тыс т металлолома.

В ходе очередного ролика из видео ряда "Конец лжи" Минасян заявил, что через компанию "Сделай шаг - проект", которая должна была привлекать инвестиции и создавать рабочие места, власти организовали вывоз металла за границу. По его утверждению, в 2014 году из Армении было вывезено 200 т металлических отходов, в 2015 году - ноль тонн, в 2016 году - 283 т, в 2017 году - 287 т, а вот с 2018 года объемы экспорта резко увеличились и за два года было вывезено 50 тыс т металлолома, - передает Sputnik Армения.

За каждую тонну экспортер должен выплатить госпошлину в размере 80 тыс драмов (около $200), однако она не взимается, если металлолом является производственным отходом предприятия, принадлежащего вывозящей компании. Минасян утверждает, что Пашинян и его жена Анна Акопян, которая непосредственно курирует работу с таможенными органами, не выплатили в бюджет 4 млрд драмов ($8 млн).

"Они смогли вывезти в Россию 7 тыс т металла, представив это так, что якобы приобрели его у четырех индивидуальных предпринимателей в Котайкской области Армении, которые занимаются производством, и это их отходы. Торговая палата Армении предоставила соответствующие документы. Вы понимаете, что это уже мафия?!" - заявил Минасян.

Также Минасян подчеркнул, что все его обвинения базируются на документах, которые доступны и их легко можно изучить, добавив, что премьеру, если он не знаком с этой схемой, понадобится лишь неделя, чтобы опровергнуть его обвинения, либо найти и привлечь к ответственности виновных.