Непогода оставила без света 348 населенных пунктов Украины

Населенные пункты в девяти областях Украины остались без электроэнергии в результате непогоды, - сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны.

"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская - 83, Хмельницкая - 83, Житомирская - 42, Запорожская - 35 Закарпатская - 31, Киевская - 31, Черновицкая - 22, Кировоградская - 15 и Днепропетровская - 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении на сайте ведомства, передает РИА Новости.

В результате непогоды произошло падение 32 деревьев, подтоплены 49 жилых домов, 73 двора, 35 приусадебных участков, три подвала, частично повреждены кровли 12 зданий и частично повреждено покрытие автодорог. Предварительно жертв и пострадавших нет.