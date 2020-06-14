Президент РФ прокомментировал беспорядки в США

Президент России Владимир Путин впервые отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.

Российского лидера удивила реакция губернаторов некоторых штатов на распоряжения Дональда Трампа: "Президент говорит: "Надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят: "Да пошел ты подальше", - сказал Путин в анонсе передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает РИА Новости.

Напомним, волна протестов и беспорядков в ряде американских городов прокатилась после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов надели на задержанного наручники и повалили на землю, причем один из них наступил ему коленом на шею.