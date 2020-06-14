Избежать вреда от тополиного пуха поможет влажная уборка

Регулярная влажная уборка, замена контактных линз на очки в период распространения тополиного пуха, переносящего аллергены от других растений, помогут избежать раздражительных реакций, - рассказали врачи-аллергологи.

"Если мы говорим о женщинах, то им не нужно пользоваться тональными кремами в это время, потому что к лицу будут прилипать и пыль, и пух. Также не стоит красить ресницы, потому что пух будет прилипать к ресницам и также раздражать слизистую. Нужно носить очки, можно солнечные, можно обычные без диоптрий – они будут защищать глаза от пуха", - поведала дерматолог, доцент кафедры кожных болезней МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Смирнова, передает РИА Новости.

Тем, кто носит контактные линзы, эксперт советует в этот период отказаться от них, потому что при попадании пуха под линзу может произойти раздражение слизистой глаза и возникнуть болезненные ощущения, от которых сложно избавиться. Кроме того, Смирнова рекомендует не выходить на улицу с 11 до 18 часов, потому что именно в это время пух летает наиболее интенсивно. Причем в теплую погоду концентрация пыльцы намного больше, чем в дождливую – тогда количество раздражающих частиц в воздухе значительно снижается.

Чтобы облегчить симптомы аллергии, необходимо как можно чаще проводить в доме влажную уборку, мыться в душе каждый день и менять одежду. Во время сухой жаркой погоды держите закрытыми окна и двери и старайтесь воздерживаться от прогулок, - советует врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Наталья Карташова.

При этом дома стоит использовать воздухоочиститель, который удаляет из частицы пыльцы и другие аллергены, а в сухие жаркие дни использовать специальные респираторы для носа, которые очищают вдыхаемый воздух.