В Армении за сутки прибавилось 663 зараженных коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Армении по-прежнему остается сложной: количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки увеличилось до 16 667, выявлено 663 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса скончались 269 человек (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 91, - сообщает Sputnik Армения.

Число излечившихся от инфекции составляет 6214. На лечении находятся 10093 человека. Общее число проведенных тестов – 82 324.