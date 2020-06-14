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В Армении за сутки прибавилось 663 зараженных коронавирусом

В Армении за сутки прибавилось 663 зараженных коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Армении по-прежнему остается сложной: количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки увеличилось до 16 667, выявлено 663 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса скончались 269 человек (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 91, - сообщает Sputnik Армения. 

Число излечившихся от инфекции составляет 6214. На лечении находятся 10093 человека. Общее число проведенных тестов – 82 324.

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