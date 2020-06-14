В подмосковной Кубинке освятили главный храм Вооруженных сил России

Сегодня в подмосковной Кубинке Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России.

В церемонии приняли участие настоятель собора Воскресения Христова, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Освящение храма похоже на день рождения человека. Иногда даже устанавливают специальные праздники в честь освящения великих храмов. А это не просто храм, а патриарший собор во имя Воскресения Христова и главный храм Вооруженных сил России", - рассказал председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, который также возглавил художественный совет по строительству храма, передает РИА Новости.

Хотя церемония не так торжественна внешне, как это планировалось ранее, но внутренне она "сохранила всю силу рождения храма", - заметил Калинин.

Патриарший собор Воскресения Христова или главный храм Вооруженных сил, а также военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного - самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики. Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тыс кв м. Высота собора - 75 м, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 м 45 см (1945 - год Победы). Протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны.

Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года, своеобразных рубеж, дальше которого на этом участке фронта немецкие войска не прошли.

Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм - Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым - покровителям родов войск. Так, пророк Илия - небесный покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский - Сухопутных войск, великомученица Варвара - Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный - покровитель Военно-морского флота России. Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов, в том числе советского времени.

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение": на строительство было собрано более 3 млрд рублей. Более 3 млн рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из других стран, Москва выделила 2 млрд рублей, Московская область - 950 млн, - отметили в РПЦ.

Сейчас в храме проходит Божественная литургия.