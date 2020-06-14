За сутки в Грузии выявили 13 заболевших COVID-19

В Грузии число выявленных случаев COVID-19 достигло 864, при этом число выздоровевших увеличилось на одного человека, - говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний.

За сутки число зараженных в стране возросло на 13 человек. В карантине, по данным сайта, сейчас находятся 2 795 человек, в стационарах под наблюдением врачей – 252, - передает Sputnik Грузия.

Выздоровели 703 пациента, 14 - скончались. Трое граждан Грузии доставлены на лечение из других стран.