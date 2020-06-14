ДТП под Нижним Новгородом унесло четыре жизни

Минувшей ночью на трассе под Нижним Новгородом столкнулись два легковых автомобиля, погибли четыре человека, еще семеро, в том числе двое детей, ранены, - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"ДТП произошло на 21-м километре трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород в Балахнинском районе. Столкнулись два автомобиля – Mazda и Lada Granta, в которых в общей сложности находились 10 человек. В результате погибли три человека, все взрослые. Пострадали еще семь человек, в том числе двое детей", - рассказали в пресс-службе ГИБДД Нижегородской области, передает РИА Новости.

Позже в больнице скончался еще один ребенок, получивший травмы при столкновении.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Mazda. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada и водитель Mazda. Еще семь пассажиров получили ранения, в том числе двое детей. Один из пострадавших детей - мальчик 10 лет, пассажир автомобиля Mazda - от полученных травм скончался", - говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.