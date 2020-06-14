Дагестан начинает снимать ограничения по COVID-19

У же с завтрашнего дня, с понедельника 15 июня, Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений по коронавирусу, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

На первом этапе возобновится работа предприятий сферы услуг, торговли непродовольственными товарами. Торговля будет возможна на территории магазинов с площадью до 400 кв м, при этом необходимо будет наличие отдельного уличного входа и соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, масочного и дезинфекционного режима, социального дистанцирования. Предельное количество посетителей, которые смогут одновременно находиться в магазине - один человек на четыре квадратных метра.

"На сегодняшний день охват тестирования увеличился в девять раз – ежедневно проводится 4030 тестов, значительно сократилось количество летальных исходов. Более того, за последнюю неделю число заболевших в сутки уже не превышает 100 человек", - цитирует пресс-служба главу региона Владимира Васильева.