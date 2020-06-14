В России за сутки выявили 8835 заболевших коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8835, до 528 964, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8835 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3198 (36,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 409 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 280 050", - говорится в сообщении.

В частности, 2133 человека выписаны в Москве, 839 - в Подмосковье, 143 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 125 - в Нижегородской области, 123 - в Свердловской области, 119 - в Мордовии, 116 - в Санкт-Петербурге.