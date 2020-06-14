Глава Минздрава Казахстана госпитализирован с коронавирусом

Министр здравоохранения Елжан Биратнов госпитализирован в инфекционную больницу с коронавирусом, сообщил сам глава Минздрава Казахстана в свое аккаунте в Facebook.

"Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь", - рассказал Биртанов, передает Sputnik Казахстан.

Министр отметил, что риск заболеть есть всегда, несмотря на строгие санитарные меры.

"Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19", - пояснил Биртанов.

Министр попросил казахстанцев соблюдать "личный карантин" и придерживаться рекомендаций по профилактике.

"Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура - незамедлительно обращайтесь к врачу", - подчеркнул Биртанов.