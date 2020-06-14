Чеченские спасатели нашли одного из мальчиков, пропавших на реке Терек

Чеченские спасатели нашли унесенное рекой тело одного из двух мальчиков, пропавших несколько дней назад у реки Терек в Наурском районе Чечни, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Погибший найден в 11,5 км от места ЧП в селе Левобережное. Тело ребенка увидели сотрудники МЧС с круглосуточного наблюдательного пункта на мосту", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Спасатели извлекли тело из воды и передали родственникам. Поиски второго ребенка продолжаются.

К поискам привлечена группировка в составе 415 человек, в числе которых - сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, других министерств и ведомств республики, а также волонтеры. Задействовано 10 плавательных средств. На месте происшествия развернут оперативный штаб, работу которого координирует руководство Главного управления МЧС по Чечне.

Напомним, двое мальчиков 10 и 11 лет пропали 11 июня у реки Терек на окраине станицы Калиновская. Поиски детей начались сразу же, они ведутся круглосуточно.