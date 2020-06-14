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Чеченские спасатели нашли одного из мальчиков, пропавших на реке Терек

Чеченские спасатели нашли одного из мальчиков, пропавших на реке Терек

Чеченские спасатели нашли унесенное рекой тело одного из двух мальчиков, пропавших несколько дней назад у реки Терек в Наурском районе Чечни, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Погибший найден в 11,5 км от места ЧП в селе Левобережное. Тело ребенка увидели сотрудники МЧС с круглосуточного наблюдательного пункта на мосту", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Спасатели извлекли тело из воды и передали родственникам. Поиски второго ребенка продолжаются.

К поискам привлечена группировка в составе 415 человек, в числе которых - сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, других министерств и ведомств республики, а также волонтеры. Задействовано 10 плавательных средств. На месте происшествия развернут оперативный штаб, работу которого координирует руководство Главного управления МЧС по Чечне.

Напомним, двое мальчиков 10 и 11 лет пропали 11 июня у реки Терек на окраине станицы Калиновская. Поиски детей начались сразу же, они ведутся круглосуточно.

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Вестник Кавказа

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