5 событий, вошедших в историю 14 июня

- В 325 году в этот день в городе Никее открылся первый Вселенский собор в истории христианства. Он знаменовал собой особую веху в церковной истории, осудив "иудейскую ересь" Ария, отстаивавшего монотеизм и веру в Единого Бога Авраама, Исаака и Иакова. I Никейский Вселенский Собор раз и навсегда установил разрыв Церкви с верой иудеев и утвердил принципы, согласно которым должно строиться отношение христианства к Израилю и иудейскому народу.

Император Константин, называемый "Равноапостольным", после Собора написал письмо, обращенное к церквям. В нем Константин объявил себя главой государственной церкви и официально утвердил антииудейскую платформу церковных доктрин и практик. Он объявил презрение к иудеям и отмежевание от них единственно верным христианским отношением.

Иешуа и Его апостолы праздновали библейские праздники, в том числе и Пасху, по библейскому календарю, данному израильскому народу самим Всевышним. Они были четко установленными датами, и первые христианские общины придерживались этой традиции достаточно долго, однако к концу второго столетия многие церкви на Западе, состоявшие в основном из язычников, стали праздновать Пасху так, чтобы она всегда выпадала на воскресенье, независимо от библейского календаря. Поэтому 1-ый Никейский Собор постановил отказаться от истины Писания, отвергнуть библейский календарь и принять языческий римский.

Церковь подчинилась светской власти, из гонимой она превратилась в гонителя. Христианство шло к этому долго, но I-й Никейский Собор поставил губительную точку. После него начался новый период кровавой и страшной истории христианства.

- В 1777 году 14 июня Второй континентальный конгресс принял звездно-полосатый флаг США - теперь этот день отмечается как День флага. Постановление гласило: "Флаг тринадцати соединенных штатов состоит из 13 чередующихся полос красного и белого цвета и 13 белых звезд на синем поле, представляющих новое созвездие». А Вашингтон объяснял дизайн по-своему: "Звезды мы взяли с небес, красный цвет - цвет нашей родины, белые полосы, которые его разделяют, означают, что мы отделились от нее; эти белые полосы войдут в историю как символ свободы".

Впервые флаг был использован в сражении при Брендивайне 11 сентября 1777 года, а над иностранной территорией он был впервые поднят в начале 1778 года, и случилось это в Нассау на Багамских Островах, где американцы захватили британский форт.

Флаг менялся 26 раз с того момента, как его впервые приняли 13 колоний. Наиболее долго - в течение 47 лет - использовался вариант флага с 48 звездами, и только после 4 июля 2007 года нынешний 50-звездный флаг побил этот рекорд.

- 14 июня 1859 года окончательно завершилось присоединение Чечни к Российской империи. Это произошло в ходе Кавказской войны 1817-1864 года, когда вместе с Чечней в состав Российской империи влились отдельные районы Горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа.

После присоединения Грузии и Азербайджана их территории оказались отделенными от России землями Чечни, Горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа, населенными воинственными горскими народностями, которые совершали набеги на Кавказскую укрепленную линию, мешали сношениям с Закавказьем. Назначенный в 1816 году главнокомандующим на Кавказе генерал Алексей Ермолов перешел к планомерным действиям, окружив непокорные территории кольцом укреплений. В 1818-1821 годах были построены крепости Грозная (ныне столица Чечни г. Грозный), Внезапная и Бурная, образовавшие Сунженскую линию.

Сложную ситуацию на Кавказе пытались использовать в своих целях Иран и Турция. Но в результате русско-иранской войны 1826-1828 годов к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства, а после русско-турецкой войны 1828-1829 годов – все Черноморское побережье от устья Кубани до северной границы Аджарии. Результатом действий Ермолова (его сменили в 1827 году) было подчинение почти всего Дагестана, Чечни и Закубанья.

Гази-Магомед (Кази-мулла), провозглашенный имамом в декабре 1828 года и выдвинувший идею объединения народов Чечни и Дагестана, призвал к газавату.

Шамиль, провозглашенный третьим имамом в 1834 году, подчинил себе значительную часть старейшин Чечни и Дагестана, жестоко расправляясь с теми, кто не желал ему подчиняться, и завоевал широкую поддержку среди народных масс. На протяжении двух десятилетий военные действия велись с переменным успехом, и накануне Крымской войны 1853-1856 годов Шамиль в расчете на помощь Великобритании и Турции активизировал свои действия, но потерпел неудачу. Окончательный разгром турецкой армии в 1854-1855 годах рассеял надежды Шамиля на помощь извне.

Новые главнокомандующие – генерал Николай Муравьев (1854-1856) и генерал Александр Барятинский (1856 1860) продолжали сжимать кольцо блокады вокруг имамата. В апреле 1859 года пала резиденция Шамиля – аул Ведено, а к середине июня на территории Чечни были подавлены последние очаги сопротивления.

- 14 июня 1985 года в маленьком городке Шенгене в Люксембурге, расположенном вблизи места схождения границ Люксембурга, Германии и Франции, был подписан договор между пятью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Германией), получивший название "Шенгенского соглашения".

Документ предусматривал ряд мер, которые надлежало осуществить правительствам и другим органам исполнительной власти государств-участников, с целью отмены пограничного контроля и способствования свободному перемещению лиц, товаров и услуг на общих границах. 19 июня 1990 года Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Германия подписали Конвенцию о применении Шенгенского соглашения, определяющую условия реализации свободного передвижения.

Конвенция установила, что внутренние границы, то есть границы между государствами-участниками Конвенции, разрешается пересекать в любом месте, не подвергаясь какому бы то ни было личному контролю.

Шенгенское соглашение 1985 года и Шенгенская Конвенция 1990 года вместе образовали шенгенское право, которое существовало отдельно от права Европейского союза. Оно вступило в силу 26 марта 1995 года.

В настоящее время в шенгенскую зону входят 26 европейских государств. Последним государством, вступившим в шенгенскую зону, стал Лихтенштейн – 19 декабря 2011 года. Участниками этого договора являются все члены ЕС за исключением Великобритании, Ирландии, Румынии, Хорватии, Болгарии и Кипра.

- В 1995 году в этот день банда, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила более 1600 заложников в больнице города Буденновск Ставропольского края.

Изначально боевики на трех КамАЗах намеревались доехать до Минеральных Вод, чтобы захватить там самолет и лететь в Москву, но по какой-то причине передумали и направились в Буденновск. Днем они въехали в город, после чего расстреляли сопровождавших их гаишников. Затем они принялись обстреливать попадавшихся им по пути случайных гаишников и милиционеров. Остановившись у здания ОВД, они напали на него, перестреляв почти всех милиционеров и нескольких случайных посетителей. Все остальные были захвачены в заложники.

В больнице боевики захватили весь персонал и больных. Всего заложников оказалось около 2000 человек. Террористы потребовали немедленно прибыть на место прессу и представителей властей. После того как это требование не было выполнено, несколько заложников были расстреляны.

Чеченцы выдвинули требование - прекратить боевые действия в Чечне, начать переговоры с Дудаевым и отпустить всех участников захвата заложников. 17 июня была предпринята неудачная попытка штурма больницы, в ходе которой потери понесли и силовики, и чеченцы, и заложники.

После штурма начались переговоры, по результатам которых боевикам был предоставлен транспорт для того, чтобы покинуть Буденновск, а они взамен отпустили большинство заложников. Однако часть заложников они забрали с собой как гарантию от возможного нападения на них российских силовиков. В Чечне заложники были отпущены и вернулись назад. Трагическая эпопея продлилась пять дней.

Всего в результате теракта в Буденновске погибло 129 человек, большинство из них - мирные жители. Более 400 человек получили ранения. Также были убиты 16 боевиков. Теракт в Буденновске стал одним из крупнейших в истории человечества.