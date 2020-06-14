В столичный регион возвращается солнечная сухая погода

Сегодня жителей Москвы и Подмосковья ждет солнечная погода без осадков, воздух прогреется до плюс 22 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в столице и области будет солнечно, сухо, но прохладно. Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура максимальная днем в столице - 20-22 градуса, по области от 18 до 23", - рассказал Синенков, передает РИА новости.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт ст, что выше нормы.