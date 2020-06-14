Абдельмаджид Теббун: Алжир готов выступить посредником в Ливии

Алжир, занявший нейтральную позицию в отношении ливийского конфликта, выступил против военной интервенции. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что позиция его страны в отношении ситуации в Ливии состоит в том, чтобы не поддерживать военные действия и держаться на расстоянии от всех сторон, вовлеченных в кризис. Конфликт в богатой нефтью Ливии продолжается с восстания 2011 года, в результате которого был свергнут давний лидер Муаммар Каддафи. С тех пор страна стала полем битвы соперничающих сил. Здесь параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

Аль-Джазира в материале Chile health minister resigns amid coronavirus row: Live updates пишет, что Теббун сообщил СМИ: Алжир всегда считал ливийскую столицу Триполи красной линией, и ее захват маршалом Халифой Хафтаром приведет к полномасштабной гражданской войне, которая спровоцирует крах государства. Теббун выразил готовность Алжира содействовать заключению мирного соглашения в Ливии, как это было в Мали, отметив, что ливийские племена принимают алжирское посредничество. ”Алжир, совместно с Египтом и Тунисом, прикладывает усилия в целях достижения соглашения по кризису”, - сказал Теббун.

Тем временем Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал провести тщательное и прозрачное расследование после того, как в ливийском Тархуне были обнаружены массовые захоронения. По словам Гуттериша он был ”глубоко шокирован” после обнаружения нескольких массовых захоронений. ”Вчера Миссия ООН в Ливии выразила ужас по поводу сообщений о по меньшей мере восьми массовых захоронениях, обнаруженных в последние дни в основном в Тархуне, - заявил пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик. - Международное право требует, чтобы власти проводили быстрые, эффективные и прозрачные расследования всех предполагаемых случаев незаконной смерти”.

Гутерриш призвал ливийские власти обезопасить могилы, установить личности жертв и причины их смерти, а затем вернуть тела ближайшим родственникам. Он также предложил поддержку ООН в этой миссии. Генсек ООН повторил призывы к окончанию боевых действий в Ливии и сказал, что надеется на скорейшее достижение соглашения о прекращении огня.

Директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Филипп Нассиф заявил, что группа работает над установлением фактов в отношении массовых убийств: ”Мы хотим, чтобы нам или ООН был обеспечен доступ к могилам, чтобы иметь возможность найти доказательства потенциальных военных преступлений и других злодеяний. Благодаря текущему процессу обеспечивается правосудие”.

Ранее на этой неделе ООН заявила, что Правительство национального согласия (ПНС) и противостоящая ему Ливийская национальная армия (ЛНА) участвуют в переговорах о прекращении огня под руководством Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ). В последние недели силы ЛНА, лояльные Хафтару, потеряли контроль над рядом стратегических городов на западе страны. Хафтар также потерял Тархуну, свое последнее укрепление на западе Ливии в 65 км к юго-востоку от Триполи.

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Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны России Сергей Шойгу прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике. Как сообщил ТАСС в субботу ливийский военный источник, комментируя перспективы продолжения переговоров враждующих сторон в формате совместного военного комитета "5+5", созданного по результатам январской конференции в Берлине, ЛНА пока не получала никаких международных гарантий о прекращении огня силами ПНС Фаиза Сарраджа и военной поддержки ему со стороны Турции.