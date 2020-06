Почему Япония напала на Америку в Перл-Харборе

7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на Перл-Харбор, что послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну. Почему Япония решила напасть на страну, численность населения которой в два раза больше, где производство стали в пять раз выше, а валовой национальный продукт в 17 раз больше? На эти и другие вопросы пытается ответить The National Interest в материале This Is the One Reason Imperial Japan Attacked America at Pearl Harbor.

Причиной атаки стало эмбарго США, введенное в ответ на жестокое вторжение Японии в Китай. На следующий день после того, как около 350 японских боевых самолетов обрушились на Перл-Харбор, потопив восемь линейных кораблей Тихоокеанского флота США в течение полутора часа, японские газеты опубликовали заявление императора Хирохито, в котором он объявил войну США и Великобритании, а также обосновал нанесенный удар: ”В разрез с нашими желаниями мы вынуждены были выступить против Америки и Великобритании, поскольку они всячески препятствовали нашей мирной торговле и в итоге разорвали экономические отношения, что ставит под угрозу существование нашей империи. Мы терпеливо ждали, надеясь, что правительство сможет исправить ситуацию мирным путем. Но наши противники без какого-либо желания примириться неоправданно задерживали урегулирование. Они усиливали экономическое и политическое давление, чтобы заставить нашу империю подчиниться”.

Курс на столкновение между Соединенными Штатами и Японией был взят за 90 лет до Перл-Харбора, когда в 1853 году коммодор Мэтью Перри прибыл в феодальную изоляционистскую Японию и потребовал открыть ее для внешней торговли. В ходе Реставрации Мэйдзи в Японии (комплекс государственных мероприятий в 1868-1889 годах, с которым связывают формирование системы правления нового времени) японский император захватил власть у феодального сёгуната и провел политику быстрой модернизации, чтобы избежать эксплуатации западными империалистами, как это произошло с Китаем и Индией.

В итоге Япония не только индустриализировала и модернизировала свои вооруженные силы, но также устремилась к колониализму. В 1894-1895 годах японский флот одержал победу над осажденным Китаем, а затем фактически захватил и колонизировал ”королевство отшельников” Корею. В 1904-1905 годах Императорский флот Японии нанес поражение России, одержав первую крупную победу азиатской страны против европейской державы в современной истории. В начале Первой мировой войны японские войска захватили колониальные владения Германии в Китае от имени франко-британского альянса Антанты. К большому гневу китайцев, которые также поддержали военные усилия Антанты, Токио получил постоянный контроль над этими территориями после войны.

Японские военные решили захватить еще большую территорию Китая. Якобы из-за нападения на японскую железную дорогу в Мукдене (современный Шэньян), на самом деле организованного японским офицером-националистом, японские войска захватили Маньчжурию, атаковали Великую китайскую стену в 1933 году и создали марионеточное государство Маньчжоу-го. Затем инцидент на мосту Марко Поло в 1937 году был использован для оправдания более широкого вторжения Японии в 1937 году с целью захвата большинства богатых прибрежных городов Китая.

Гражданское правительство Японии не всегда поддерживало агрессивные кампании военных. Однако после того как несколько политиков было убито японскими офицерами, гражданское правительство оказалось полностью маргинализованно.

Токио назвал свою быстрорастущую империю Азиатской сферой сопроцветания. Проект был призван сплотить националистов по всей Азии, противостоящих захватам западного империализма. Хотя "сфера" привлекла некоторых сторонников, таких как премьер-министр Таиланда Плак Фибунсонгхрам, на практике она означала замену одной формы иностранной эксплуатации на другую.

Японское вторжение в Китай привело к ухудшению отношений с Вашингтоном. Соединенные Штаты были причастны к азиатскому колониализму: они извлекали выгоду от увеличения объемов торговли в результате Опиумных войн, отправили военных для подавления Восстания боксеров и фактически оккупировали Филиппины в период с 1898 по 1935 годы. При этом Вашингтон развивал связи с китайскими националистами и был встревожен наращиванием военной мощи Японии. Кроме того, Америка критиковала Токио из-за массовых убийств в ходе Нанкинской резни и испытаний биологического оружия на мирных китайцах.

После того как японские войска вторглись во французский Индокитай (современные Вьетнам и Камбоджа) в июне 1941 года, президент Рузвельт совместно с Австралией и Великобританией ввел запрет на экспорт железа, стали и нефти в Японию. Тихоокеанская Японская империя зависела от нефти, и 80% энергоресурса импортировалось из США. Резервы Токио составляли 53 млн галлонов нефти, которых хватило бы примерно на год.

Без доступа к нефти Японии пришлось бы отказаться от своих притязаний. Неподалеку, в голландских колониях Ост-Индии находились нефтяные запасы. Поскольку Великобритания воевала с нацистской Германией, а Нидерланды уже были оккупированы, японские войска могли бы использовать свои нефтяные запасы для захвата жизненно важных скважин, но с вероятным последующим вовлечением Соединенных Штатов в войну.

Токио начал искать военный вариант для того, чтобы нанести урон вооруженным силам США, обезопасить голландские нефтяные скважины и поставить побежденную американскую общественность перед фактом.

Адмирал Ямамото предупредил японских милитаристов, что может гарантировать только шесть месяцев побед. Он покорно продвигался вперед и планировал нападение на Перл-Харбор, которое по всем военным стандартам имело необычайный успех. Вторжение Японии в Ост-Индию, Сингапур, Бирму, Гонконг, Малайю и на Филиппины также увенчалось успехом.

Но Япония, сделав несколько мощных первых ходов, осталась в итоге с меньшим количеством фигур. В ходе рейда на Перл-Харбор Токио не удалось уничтожить наиболее важную часть американского флота - авианосцы, оснащенные сотнями истребителей и бомбардировщиков, способных поражать цели за сотни миль.

Через полгода побед Токио американские авианосцы потопили четыре японских авианосцев в битве за Мидуэй в июне 1942 года и впоследствии развернули кампанию под названием ”Прыжки по островам”, беспощадно сокрушая Японскую империю в течение следующих трех лет.

Нефтяное эмбарго США загнало Японскую империю в тупик. Японские военные, воодушевленные чередой побед над численно превосходящими противниками, решили нанести удар. Токио верил в доблесть и мужество своих солдат и некомпетентность врагов, вместо того чтобы принять решение отступить перед превосходящими их силами. Дипломатический компромисс между Вашингтоном и Токио мог бы предотвратить Тихоокеанскую войну, но только ценой жестокой оккупации Китая, которая, по оценкам, привела бы к гибели от трех до пяти миллионов китайских граждан.