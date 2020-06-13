Более 150 тыс человек вылечились от коронавируса в Турции

Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 150 тыс человек, об этом сообщил в Twitter глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

По его словам, за весь период пандемии от COVID-19 излечились 150 087 пациентов.

За последние сутки в Турции было зарегистрировано 14 смертельных исходов, общее число жертв заболевания достигло 4792.

Коджа добавил, что за сутки было выявлено еще 1459 инфицированных, за весь период подтверждено 176 677 случаев COVID-19.