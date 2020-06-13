Вильфанд назвал причину недавних опасных погодных явлений

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причину череды опасных погодных явлений в европейской части России, наблюдавшихся накануне и сегодня.

По словам ученого, после нескольких дней жары начали приходить холодные воздушные массы с Карского моря и Новой Земли. Накануне воздушные массы резко столкнулись, началось быстрое развитие процессов их смешения в атмосфере.

Теплый воздух стал вытесняться и быстро подниматься по линии фронта, при этом возникали облака, верхняя граница которых находилась на высоте около 10 км. Именно в таких условиях, пояснил Вильфанд, возникают опасные явления.

"Выпадают сильные и обильные осадки, из-за этого происходят подтопления, усиления ветра и грозы", - цитирует его РИА Новости.

Синоптик констатировал, что сначала эти явления наблюдались в северных областях столичного региона, к ночи грозы и дождь добрались и до столицы.

"Перемещение холодных масс происходило по Северо-Западному, Центральному и Приволжскому федеральным округам, поэтому грозы, дожди и ветер были везде. Фронтальный раздел не дошел до юга, поэтому там сохранялась жаркая погода", - уточнил научный руководитель Гидрометцентра.