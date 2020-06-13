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Ильхам Алиев наградил Магомедали Магомедова орденом "Достлуг"

Ильхам Алиев наградил Магомедали Магомедова орденом &quot;Достлуг&quot;

Экс-руководитель Дагестана, почетный председатель Государственного совета республики Магомедали Магомедов награжден орденом "Достлуг".

Такое распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также азербайджанским и дагестанским народами наградить Магомедали Магомедовича Магомедова орденом "Достлуг", - говорится в нем.

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Вестник Кавказа

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