Ростуризм: зарубежные страны еще не подтвердили готовность принять туристов-россиян

Зарубежные страны пока не сообщили о готовности принять туристов из России в июне, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе "Центральное телевидение" на НТВ.

"По состоянию на сейчас, готовности в июне принимать российских туристов пока нет", - цитирует она.

Глава Ростуризма заверила, что ведомство поддерживает контакт с зарубежными партнерами относительно выезда россиян на отдых за границу. Пока, по словам Догузовой, речь идет о возможности начать такие путешествия с середины июля либо в августе. Однако подтвержденных на официальном уровне, определенных дат касательно готовности принимать туристов из РФ нет, уточнила она.