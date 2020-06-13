Подозреваемого в разбойном нападении смертельно ранили при задержании на Кубани

В Анапе полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления, им пришлось применить табельное оружие. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В нем говорится, что сегодня в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители получили сведения о том, что в лесном массиве в районе поселка Сукко может находиться мужчина, подозреваемый в разбойном нападении.

Сотрудники ДПС ОМВД по Анапе, патрулировавшие прилегающую территорию, заметили мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого. При попытке задержания он попытался сбежать, а потом атаковать полицейских с ножом. Стражи порядка потребовали у злоумышленника бросить нож, законное требование он проигнорировал, равно как и сделанные вслед за этим два предупредительных выстрела в воздух. Сотрудники ДПС были вынуждены произвести выстрелы в сторону нападавшего, нанеся ему ранения.

Мужчине сразу же вызвали "скорую", но от полученных ранений он скончался. Кроме ножа, у него нашли ножны и предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова.

Напомним, 11 июня неизвестный в Сукко, угрожая предметом, похожим на пистолет, совершил разбойное нападение на офис одного из финансовых учреждений. Не сумев довести преступный умысел до конца, он с места преступления скрылся. Личность преступника была установлена, им оказался ранее не судимый житель Иркутской области, 1974 г.р.

Материал по факту событий направлен в следственные органы.