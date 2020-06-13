Собянин назвал самое сложное время в борьбе с коронавирусом

Самым сложным периодом в борьбе с COVID-19 стал май, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что пик заболеваемости был зафиксирован в конце апреля - начале мая, причем большинство тех, за чью жизнь врачи продолжают бороться сегодня, также подхватили инфекцию в мае.

Градоначальник заверил, что медики обеспечены наиболее современными лекарственными препаратами, но напомнил, что коронавирус очень коварен.

"Эта болезнь очень опасная, самое плохое - что она еще и провоцирует ряд хронических заболеваний, с которыми люди столкнулись и болеют годы. Иногда это целый букет таких заболеваний", - указал мэр, выразив также соболезнования всем родным умерших от COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия прошла пик заболеваемости 11 мая.