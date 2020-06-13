Американские ученые объяснили вред поздних ужинов

Поздние ужины могут стать причиной набора лишнего веса. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США).

Оказалось, что приемы пищи поздно вечером оказывали различное влияние на метаболические процессы у разных людей. У кого-то они провоцировали хронически высокое содержание глюкозы в крови из-за возникновения толерантности к всплескам инсулина, которые они вызывали. Кроме того, организм переставал воспринимать повышенную концентрацию глюкозы как угрозу. При этом может развиваться предиабет, увеличивается риск сердечно-сосудистых нарушений. Не менее важно, что поздние ужины способствуют набору веса.

Специалисты провели эксперимент с участием 10 здоровых мужчин и стольких же женщин, чтобы понять, как они усваивают пищу, съеденную в 22.00, по сравнению с ужином в 18.00. Все испытуемые ложились спать в 23.00.

Выяснилось, что один и тот же ужин, съеденный в разные периоды времени, оказывал разное влияне на уровень сахара в крови и процессы жиросжигания.

"В среднем, максимальный уровень глюкозы после позднего ужина был примерно на 18% выше, а количество жира, сжигаемого за ночь, уменьшилось примерно на 10% по сравнению с более ранним приемом пищи. Эти эффекты мы наблюдали у здоровых добровольцев. У людей с ожирением или диабетом, уже имеющих нарушенный обмен веществ, они могут быть более выраженными", - цитирует авторов исследования MedikForum.