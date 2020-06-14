Дагестанские электросетевые объекты передадут филиалу "Россетей"

Электросетевые объекты "Дагестанской сетевой компании" с 1 июля передадут в эксплуатацию филиалу "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Россетей".

"С 1 июля электросетевые объекты "Дагестанской сетевой компании" будут переданы в эксплуатацию филиалу "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" с "подхватом" функций гарантирующего поставщика. Как будет проходить передача и что от этого выиграют работники, обсудили с инициативной группой "Дагестанской сетевой компании" первый заместитель генерального директора "Россетей" Лариса Романовская и первый заместитель генерального директора - главный инженер Андрей Майоров", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В процессе реорганизации будет полностью сохранен производственный персонал, а также социальные гарантии, а вот рост оплаты труда производственного персонала после перевода составит 10%.

Изменения структуры районов электрических сетей на территории республики не планируется - для всех них действуют не только единые технические требования, но и единая политика по работе с персоналом.

Напомним, компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире: она управляет 2,35 млн км линий электропередачи и 507 тыс подстанциями.