Туризм и сервис могут охватить всю территорию Кавминвод

На территории всех городов, входящих в группу Кавказских Минеральных Вод (КМВ), может быть внедрен один из элементов "Умного города" - туризм и сервис, говорится в сообщении пресс-службы регионального информационно-аналитического центра по Ставропольскому краю - "Умное Ставрополье", поступившему в редакцию "Вестника Кавказа".

Кавминводы - один из старейших курортных регионов России. Более ста лет Ставрополье принимает на своих землях отдыхающих и туристов, поток которых из года в год увеличивается в геометрической прогрессии. Именно поэтому вопрос улучшения сервиса и услуг, предоставляемых отдыхающим, стал наиболее актуальным и злободневным. В этой связи губернатор края Владимир Владимиров заострил особое внимание на развитии туризма в регионе, мотивируя органы исполнительной власти и муниципалитеты на улучшение его качества. Планка высокая – туризм на Ставрополье должен соответствовать существующим международным стандартам и нормам.

Эффективные решения, в части касающейся туризма и сервиса, успешно апробированные в Железноводске, могут быть растиражированы не только в городах-участниках регионального проекта "Умный город" (Ставрополь, Невинномысск, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки), но также в Георгиевске, Лермонтове и Минеральных водах.

При реализации этой идеи основным посылом будет обеспечение комфортного проживания местного населения, а также создание и поддержание условий для посещения городов туристами.

Напомним, стандарт "Умного города", в который вошел набор базовых и дополнительных мероприятий, утвержден Минстроем России. В срок до 2024 года его городам-участникам предстоит выполнить ведомственный проект цифровизации городского хозяйства. Стандарт включает мероприятия по восьми направлениям: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис.

"Благодаря тиражированию сервиса можно будет оценить величину турпотоков в том или ином городе, определить их главные точки притяжения, а также в целом проанализировать экономическую привлекательность туризма и сервиса в регионе, как компонента и неотъемлемой части "Умного города". Уже сейчас очевидно, что туристические решения широко используются отдыхающими, они стали частью повседневной жизни практически каждого гостя края. Повсеместное внедрение туристических сервисов, состоящих из городских интернет-порталов, мобильных приложений и программного обеспечение для интерактивных туристических панелей, сформируют новые поведенческих стереотипы у отдыхающих. А умные технологии позволят сгенерировать у населения принципиально новый взгляд на туристический кластер", - рассказал директор Регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергей Рудометкин.