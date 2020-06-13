Вечер музыки Гии Канчели пройдет в Грузии

Музыкальный национальный центр и Союз деятелей искусства Грузии "Концепт арт" 14 июля покажет видеозапись концерта, посвященного 80-летнему юбилею выдающегося грузинского композитора Гии Канчели.

В выступлении приняли участие Национальный симфонический оркестр имени Евгения Микеладзе под управлением пианиста, композитора и дирижера Ники Рачвели.

На сцене предстанет скрипач Георгий Цагарели, исполнители - Нато Метонидзе, Лиза Багратиони, Михаил Джавахишвили и Звиад Мичилашвили. Кроме того, в концерте примут участие Патриарший хор Собора святой троицы и женский камерный оркестр из Гори.

Специальный гость вечера – прима-балерина Нино Ананиашвили.

Легендарный грузинский композитор, пианист и педагог, "маэстро тишины" Гия Канчели ушел из жизни в 2019 году в возрасте 85 лет. Канчели был Народным артистом Грузинской ССР и Народным артистом СССР, а также обладателем Государственной премии Грузии, передает "Sputnik Грузия".