Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах

В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

По его словам, в Штатах идет строительство сотен новых кораблей, бомбардировщиков, реактивных истребителей и вертолетов. Кроме того, создаются новые танки, военные спутники, реактивные ракеты.

Трамп подчеркнул, что США строят "даже гиперзвуковую ракету, которая движется в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты, доступной в настоящее время в мире, и может поразить цель на расстоянии 1 тыс миль в пределах 14 дюймов от центральной точки", - цитирует главу государства РИА Новости.

Конкретные сроки завершения работ по проекту Трамп не уточнил.