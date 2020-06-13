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Полицейские в штатском проследят за соблюдением режима ЧП в Армении

Полицейские в штатском проследят за соблюдением режима ЧП в Армении

Полицейские, одетые в гражданское, будут следить за соблюдением эпидемиологических норм в Армении, предупредил во время онлайн-брифинга премьер-министр Никол Пашинян.

"Хочу отметить, что нарушения эпидемиологических норм в нашей стране продолжаются. Согласно нашему анализу, большое количество заражений выявляется во дворах, во время похорон и свадеб. Отныне полицейские в гражданской одежде будут нести службу для предотвращения таких явлений", - цитирует его ТАСС.

Пашинян уточнил, что сами "переодетые" правоохранители не смогут оштрафовать нарушителей, для этого они позовут специальную группу сотрудников.

Кроме того, глава правительства опроверг публикуемые в соцсетях сообщения том, что правительство намерено аннулировать все штрафы, выписанные ранее за нарушения режима ЧП. Он подчеркнул, что соблюдать карантинные нормы обязаны все.

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