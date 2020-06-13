Более 400 человек ищут пропавших на Тереке детей в Чечне

Сегодня утром сотрудники ГУ МЧС по Чечне и республиканского Управления Росгвардии, а также волонтеры возобновили поиск детей 10 и 11 лет, предположительно утонувших в реке Терек. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по ЧР.

В операции участвуют более 400 человек и 10 плавсредств. Ведется обследование береговой линии в радиусе более 5 км. Водолазы МЧС местами проводят погружения с целью проверки дна. Спасатели осуществляют поиски на плавсредствах непосредственно на реке. Помимо этого, со вчерашнего дня бесперебойно ведется визуальное обследование с наблюдательных постов.

На месте ЧП действует оперативный штаб, работу которого координирует руководство ГУ МЧС РФ по Чечне.

Напомним, днем 11 июня на окраине станицы Калиновская во время купания течение унесло мальчиков 10 и 11 лет.

Спасатели напоминают, что в Чеченской Республике купальный сезон еще не начался. Более того, в регионе действуют три организованных места отдыха людей на водных объектах, все они расположены на территории комплекса "Грозненское море". На всех прочих водоемах региона, тем более проточных, купаться запрещено.