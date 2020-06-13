Армянский министр здравоохранения сбил ребенка

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян, находясь за рулем автомобиля, сбил ребенка. О ДТП он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я лично доставил ребенка в больницу, он прошел все необходимые исследования. У него ссадина на правом локте, его здоровью и жизни ничего не угрожает" , - приводит слова министра Sputnik Армения.

Торосян уточнил, что инцидент произошел в районе 13.00. На личном автомобиле министр направлялся на работу. Совершив поворот на улицу Вардананц с площади Сахарова на небольшой скорости, он сбил 10-летнего ребенка.

Политик пояснил, что мальчик некоторое время будет находиться под наблюдением врачей, потом его заберут домой.

Министр указал, что об инциденте уведомил полицию, она готовит материалы.