Фигуристки Тутберидзе встретились с гимнастками Авериными в Новогорске

Российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе пообщались с представительницами сборной по художественной гимнастике. Фото участницы мероприятия выложили в Instagram.

Спортсменки сейчас проводят первые после самоизоляции сборы в подмосковном Новогорске.

На встрече присутствовали фигуристки - олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, Дарья Усачева, а также гимнастки - многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины и другие.