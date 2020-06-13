Обвиняемый в воровстве из церкви рецидивист задержан в Грузии

В Батуми задержан отбывающий условный срок мужчина, которого теперь обвиняют в краже денег из кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, такое сообщение опубликовано на сайте МВД Грузии.

Следствие выяснило, что задержанный, ранее уже судимый за воровство, 2 июня забрался в храм и украл оттуда сумму до 30 лари (около $10) и церковную утварь.

В ходе расследования выяснилось, что в марте 2020 года мужчина украл мобильный телефон и кошелек у одного человека, а также обворовал лавку сувениров, пишет Sputnik Грузия.

Идет расследование по статье "Воровство с проникновением в помещение, совершенное неоднократно", мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.