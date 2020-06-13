Почти 200 заболевших коронавирусом вылечились за сутки в Азербайджане
В Азербайджане за сутки обнаружено еще 352 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196 пациентов, скончались двое. Об этом рассказали в Оперативном штабе при Кабинете министров АР
В общей сложности на сегодня в стране выявлены 9 570 случаев COVID-19, вылечились 5 309 заболевших, скончались 115 человек.
В данный момент в больницах особого режима продолжается лечение 4 146 инфицированных.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было сделано 375 759 тестов.
Вестник Кавказа
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