Почти 200 заболевших коронавирусом вылечились за сутки в Азербайджане

В Азербайджане за сутки обнаружено еще 352 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196 пациентов, скончались двое. Об этом рассказали в Оперативном штабе при Кабинете министров АР

В общей сложности на сегодня в стране выявлены 9 570 случаев COVID-19, вылечились 5 309 заболевших, скончались 115 человек.

В данный момент в больницах особого режима продолжается лечение 4 146 инфицированных.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было сделано 375 759 тестов.