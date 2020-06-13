СМИ: директор ереванского салона красоты тайно установил камеру в кабинете эпиляции

Директор одного из салонов красоты в Ереване установил скрытую камеру в кабинете эпиляции, об этом сообщает сайт криминальных новостей Shamshyan.com.

Об инциденте изданию рассказала косметолог, которая в этом салоне занималась также эпиляцией. По ее словам, камеру установили после 10 мая, десять дней она снимала все происходящее в комнате.

Женщина заметила камеру случайно. Просмотрев записи на ней, она узнала себя и клиенток. Директор в разговоре с ней не стал отрицать, что установил видеонаблюдение, но уточнил, что сделал это, чтобы проследить, не ворует ли косметолог. Женщина обратилась в Службу нацбезопасности, специалисты которой уже изъяли камеру.

В пресс-службе СНБ пообещали подтвердить либо опровергнуть сообщения СМИ позднее.