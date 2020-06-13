Британские диетологи назвали доступный фрукт, продлевающий жизнь

Известные в Великобритании врачи-диетологи Джульетта Келлоу и Сара Брюер назвали фрукт, регулярное употребление которого, наряду с другими мерами, позволит продлить жизнь.

В интервью Express Health они рассказали, что тем, кто хочет стать долгожителем, необходимо здоровое, сбалансированное питание, предполагающее не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно и регулярные физические упражнения. Особо диетологи отметили пользу бананов.

"Употребляя немного больше бананов, вы можете увеличить продолжительность своей жизни, снизить риск развития рака, гипертонии. Бананы следует есть каждую неделю", - подчеркнули они.

По словам Келлоу и Брюер, бананы богаты калием, который помогает справиться с гипертонией, снижает возможность развития рака почек.

Кроме того, бананы поддерживают эмоциональное равновесие, служат источником углеводов - топлива для мозга и мышц. Эти фрукты также обеспечивают организм триптофаном и витамином B6, которые необходимы для производства важных химических веществ, а также улучшают пищеварение.

Наконец, бананы богаты пектином - разновидностью клетчатки, которая улучшает состояние кишечной микрофлоры и поддерживает долгое чувство сытости, предохраняя от переедания.

Диетологи посоветовали съедать по 3-4 банана каждую неделю.