Лавров и Шойгу завтра прибудут для консультаций в Турцию

Межведомственная делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу завтра прибудет в Турцию, такое сообщение опубликовано на официальной странице МИД РФ в Facebook.

В нем говорится, что, в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России Владимиром Путиными и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Сергей Лавров и Сергей Шойгу завтра прибудут в Турцию во главе межведомственной делегации.

Цель визита - "проведение консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес".