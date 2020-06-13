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Лавров и Шойгу завтра прибудут для консультаций в Турцию

Лавров и Шойгу завтра прибудут для консультаций в Турцию

Межведомственная делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу завтра прибудет в Турцию, такое сообщение опубликовано на официальной странице МИД РФ в Facebook.

В нем говорится, что, в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России Владимиром Путиными и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Сергей Лавров и Сергей Шойгу завтра прибудут в Турцию во главе межведомственной делегации.

Цель визита - "проведение консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес".

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Вестник Кавказа

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