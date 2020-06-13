Торговые точки уличили в нарушениях масочного режима в Кабардино-Балкарии

Масочный режим, введенный на территории Кабардино-Балкарии из-за пандемии коронавируса, не соблюдается во многих торговых точках, выяснилось в результате проверки, проведенной сотрудниками Министерства промышленности, энергетики и торговли республики. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Во многих проверенных торговых объектах выявлено несоблюдение указа главы республики, сотрудники магазинов обслуживают граждан без СИЗ. Торговым объектам было объявлено предупреждение, в случае повторного обнаружения нарушений будет выписан штраф. Внеплановые проверки министерством продолжаются", - цитирует его ТАСС.

При проверке специалисты следили за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, причем как продавцами, так и покупателями, наличием антисептических средств и информации для клиентов о необходимости соблюдения мер безопасности.