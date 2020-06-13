Азербайджан призвал Армению готовить население к миру

Властям Армении стоит заняться подготовкой населения страны к миру вместо того, чтобы тратить время на подвергание сомнению позиции, которую поддерживает все международное сообщение. Об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя совместное заявление членов Европарламента в связи со строительством третьей автомобильной дороги, соединяющей Армению и Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.

Дипломат пояснила, что европарламентарии - сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Марина Кальюранд, докладчик ЕП по Азербайджану Желяна Зовко и докладчик ЕП по Армении Траян Бэсеску еще раз подтвердили позицию международного сообщества по нагорно-карабахскому конфликту.

"Все члены международного сообщества, за исключением Армении, являющейся государством-агрессором, однозначно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, и многочисленные решения и документы, принятые международными организациями, в том числе, резолюции Совета безопасности ООН, требуют полного и безоговорочного вывода армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Мы приветствуем позицию членов Европарламента, основанную на международном праве, а также на итоговом решении Совета Европейского союза (ЕС) от 11 мая 2020 года в связи с политикой "Восточного партнерства" после 2020 года. Уважение к международному праву, в том числе территориальной целостности, к независимости и суверенитету, является нашим общим обязательством для создания демократического, благополучного и стабильного пространства. Эта позиция также озвучена в соответствии с фундаментальными и институциональными правовыми нормами и ценностями, принципами самого ЕС", - пояснила Лейла Абдуллаева.

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана подчеркнула, что совместное заявление членов Европарламента лишь констатирует факты.

"Мы призываем власти Армении готовить население к миру, вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы подвергать сомнению решительную позицию международного сообщества. Добиться устойчивого мира, безопасности, стабильности и процветания в регионе можно только после устранения последствий армянской агрессии, обеспечения вывода вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, восстановления территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ и обеспечения прав и основных свобод сотен тысяч вынужденных переселенцев-азербайджанцев", - заключила дипломат.